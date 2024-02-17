İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye’ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalarda, hurma yüklü konteyner X-Ray taramasına yönlendirildi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalarda, hurma yüklü kolilerin bazılarında saptanan şüpheli maddenin, metamfetamin olduğu belirlendi. Yaklaşık değeri 36 milyon lira olan, toplam 22,5 kilogram metamfetamine el koyuldu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
- Asayiş
22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'nda hurma yüklü konteynerde 36 milyon lira değerinde 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.