Husumetlileri tarafından vuruldu

Olay, gece saatlerinde Gazikent Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.