Keloğlan'ı CİMER'e nasıl şikayet edebilirim?

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için hayvansever ve vatandaşlar ayaklandı. Keloğlan'ın oturduğu sitenin önünde her gün protestolar devam ederken vatandaşlar CİMER üzerinden de şikayette bulunuyor.
Peki Eros için CİMER üzerinden nasıl şikayette bulunabiliriz? İşte detaylar
cimer.gov.tr adresine bilgilerinizi giriş yaptıktan sonra, 'şikayet oluştur' kutucuğuna tıklayın, başvuru metnini ekleyin ve kamu kurumu olarak 'Adalet Bakanlığını' seçebilir ve ya 'yönetime katıl' ve ardından 'sokak hayvanları' seçeneğine tıklayarak başvuru metni ekleyebilirsiniz.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.