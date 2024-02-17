Keloğlan'ı CİMER'e nasıl şikayet edebilirim?

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için hayvansever ve vatandaşlar ayaklandı. Keloğlan'ın oturduğu sitenin önünde her gün protestolar devam ederken vatandaşlar CİMER üzerinden de şikayette bulunuyor.

Peki Eros için CİMER üzerinden nasıl şikayette bulunabiliriz? İşte detaylar

cimer.gov.tr adresine bilgilerinizi giriş yaptıktan sonra, 'şikayet oluştur' kutucuğuna tıklayın, başvuru metnini ekleyin ve kamu kurumu olarak 'Adalet Bakanlığını' seçebilir ve ya 'yönetime katıl' ve ardından 'sokak hayvanları' seçeneğine tıklayarak başvuru metni ekleyebilirsiniz.