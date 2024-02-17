Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 34 DKZ 034 plakalı motosiklet, sürücüsü F.S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü F.S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan T.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden F.S.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Asayiş
Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Şişli'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.