Otomobilin çarptığı yaya öldü

Alınan bilgiye göre, Haymana- Polatlı yolu mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Abdullah Elhamit'e çarptı.
Ağır yaralanan Elhamit, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.