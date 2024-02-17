Spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 spor tesisinde, 14 branşta 12 Mart 2024'te başlayacak birinci bahar dönemi spor okulları, 14 Nisan 2024'te sona erecek.
Spor okullarının bu dönemdeki branşları ve yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol ve masa tenisi 5-15 yaş, basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, voleybol ve badminton 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş olarak belirlendi.
Kurslar için yetişkinlerden aylık 500 TL, teniste 600 TL, diğerleri için 300 TL ücret alınacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.