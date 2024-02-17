Kaplan, ilçede incelemelerde bulundu

Başağaç Mahallesi'nde belediye tarafından oluşturulan Örnek Meyve Bahçesi'ne gelen Kaplan, kurulumu süren sera kompleksini yerinde inceledi.
Kaplan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Örnek Meyve Bahçesi içinde kurulumu süren seralarımız içinde oluşturulan yeni tesis alanında kadın girişimcilerine yer göstereceğiz. Bu anlamda, hünerli elleriyle yöresel ürünlerimizi imal eden emektar ve fedakar kadınlarımızla istişarelerde bulunduk." diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.