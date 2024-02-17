Kaplan, ilçede incelemelerde bulundu

Başağaç Mahallesi'nde belediye tarafından oluşturulan Örnek Meyve Bahçesi'ne gelen Kaplan, kurulumu süren sera kompleksini yerinde inceledi.

Kaplan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Örnek Meyve Bahçesi içinde kurulumu süren seralarımız içinde oluşturulan yeni tesis alanında kadın girişimcilerine yer göstereceğiz. Bu anlamda, hünerli elleriyle yöresel ürünlerimizi imal eden emektar ve fedakar kadınlarımızla istişarelerde bulunduk." diye konuştu.