Maden sahasında dördüncü gün

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı.

Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgeye dün gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı incelemenin ardından toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Daha sonra ise Bakan Işıkhan bölgeden ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor.

Ayrıca olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama göre olayda kusuru olduğu değerlendirilen firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı halleri devam ederken soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 1000 kişi, alanda görev yapıyor. Kayma sonucu geniş bir alana yayılan toprak kütlesinin altındaki işçilerin yerini tespit edebilmek için 5 dron kullanılıyor. Özellikle toprak altındaki işçilerin bulunduğu düşünülen iş makineleri ve konteynerin tespiti için kullanılan boşluk ve metal tespiti yapan dronların verdiği sinyale göre işaretleme yapılıyor. Yapılan işaretleme sonrası ise ekipler arama kurtarma çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor. Sabah saatlerine kadar aralıksız yapılan çalışmalara rağmen 9 işçiye henüz ulaşılamadı. Toprak kaymasının olduğu ilk günden itibaren ise birçok basın mensubu da bölgeye geldi. Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları başta olmak üzere, bakanların konuyla alakalı açıklamalarını yakından takip eden gazetecilerin, bölgedeki 4 günlük bekleyişi de sürüyor.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ BİTEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında, saat 10.30 sıralarında, İliç Adliye'sine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için 4 savcı görevlendirildi.

Savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yeri ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilip, bölgede gerekli incelemeler yapıldı. Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önemi altında, İliç Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, görevlerinin dışına çıkmadıklarını iddia etti.