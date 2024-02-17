Eroğlu: "Güreş, yeni başarı hikayeleri yazıyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa GüreşŞampiyonası'nın düzenlendiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te açıklamalarda bulundu.

Bu Avrupa Şampiyonası'nda ilklerin yaşandığını vurgulayan Eroğlu, "Bu Avrupa Şampiyonası'nda yine ilkleri yaşıyoruz. Katıldığımız bütün Avrupa şampiyonalarında ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 5 sıklette finale kaldık. 2'si altın, 3'ü gümüş, 1'i bronz olarak 6 madalyayla grekoromen güreşte 147 puanla geçen senenin ardından milliler rüştünü bir kere daha ispat etti.

Kadın güreşimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın madalyaya güreşmiş oluyoruz. Dün 2 altın, 1 gümüş aldık. Bugün de Nesrin altın madalyaya güreşecek ama rekor zaten kırıldı. 4 final tarihte yoktu. İlk defa bu şampiyonada oldu. Bugün 1 altın, 3 tane de bronz maçımız var. Şu anda kadın güreyi olarak Avrupa ikinciliğimiz garanti. Akşamki maçlara göre 2022'nin ardından Avrupa şampiyonu olabiliriz. Çocuklara şimdiden başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA GÜCÜ TEMSİL EDEN GÜREŞTE DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Başkanı Şeref Eroğlu, Türk Güreşi'ndeki gelecek planlarıyla ilgili de şunları söyledi; "Planımız ne biliyor musunuz? ABD'de yapılacak 2028 Olimpiyat Oyunları. Biz bugün burada 4-5 yılın planını yapmak zorundayız. Hatta 2032'nin planını yapmak zorundayız. Güreşi ancak böyle teminat altına alabiliriz. Bir örnek verirsem; güreş artık Olimpiyat Oyunları'nda gücü temsil ediyor. Etrafımızda yaşanan Rusya - Ukrayna savaşından dolayı 2 yıldan beri biliyorsunuz Rusya'yı bazı şampiyonalara almadılar. Sonra ferdi olarak almadılar. Şimdi serbest ve grekoromende Rusya'nın hegemonyası ABD'ye geçti. Biz dersimizi doğru çalışmazsak, bugün dünyada, şu anda Avrupa'yı örnek veriyorum, olimpiyata katılacak en fazla kotayı Güreş Federasyonu olarak biz kazandık. 6 kotamız var. En yakın takipçimiz Rusya'nın 4 kotası var. Biz Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta, özellikle serbest erkekler ve kadınlar grekoromen 3 stilde dünya şampiyonu çıkartan, Avrupa şampiyonu çıkartan tek ülkeyiz. İran erkeklerde serbest ve grekoromen dünya şampiyonu çıkarttı ama kadınlarda çıkartamadı. Biz kadınlarda da dünya şampiyonu çıkarttık. ABD kadınlarda madalya aldı, serbestte daha çok madalya aldı ama grekoromende 1 madalya bile alamadı. Biz 3 sıklette de ağırlığı olan, çok başarılı ve yetenekli güreşçileri olan tek ülkeyiz. En çok kota alan Avrupa'da 1'inci, dünyada 3'üncü ülkeyiz. Dolayısıyla biz özellikle Olimpiyat Oyunları'nda gücü temsil eden güreşte daha güçlü olmak zorundayız."

Şunun altını çizmeye çalışıyorum. Biz Türk Güreşi olarak aslında geleceği planlıyoruz. Bu etrafımızda olan olayların da farkındayız. Biz 'Türk gibi güçlü' sözünü Ata sporu güreşte duyurduk ve güreşin geleceğini temin altına almak istiyorsak yeni gençleri kazanmamız lazım, yeni Taha'lar, Rıza'lar bize lazım. İşte Alperen yeni Rıza olacak. Biz Türk Güreşi'nin birinci yüzyıldaki şampiyonlarıydık. Mehmet Akif Pirim'ler, Mahmut Demir'ler, Nazmi Avluca'lar, Şeref Eroğlu'lar, adını sayamadığım bir çok şampiyon. Bayrak artık ikinci yüzyılda bu kuşağa geçti. Bu kuşak da inşallah bu başarısını sürekli hale getirecek ama Olimpiyat Oyunları'nda bizim gerçekten aynen kadın güreşinde Japonya'nın hegemonyası gibi, serbest güreşte ABD ve İran'ın olduğu gibi biz de başarımızı kalıcı hale getirmek zorundayız. Bizim başka çaremiz yok."