Türkiye kupası Çeyrelk Final programı belirlendi

Bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının programı şöyle:

27 ŞUBAT SALI

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor - Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük