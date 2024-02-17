İstanbul'da Retkitler operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Redkitler' suç örgütüne yönelik 6 ilde, 52 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı tespit edilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 23 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Liderliğini yurt dışında olduğu belirlenen Ferhat Delen'in yaptığı örgütün 21 Mayıs 2023'de Faruk Suci'nin öldürülmesi, 11 Ocak 2024'te Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı sırasında Şükrü Can Köseoğlu'nun öldürülmesi olayına karıştıkları belirlendi.

Örgütün Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü ve alt grubu olan Daltonlar çetesiyle bir çok defa silahlı çatışmaya girdikleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, iş yeri kurşunlaması gibi 22 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. 'Redkitler' suç örgütünün lideri Ferhat Delen'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği de ortaya çıktı.

İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınanların ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bahçelievler'de hakimiyet kurmaya çalışan örgütün Barış Boyun'un liderliğini yaptığı örgütün alt grubu olan 'Daltonlar' suç örgütüyle yaşadığı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.