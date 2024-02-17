Kadın güreş takımına ikincilik

Ukrayna’nın takımlarda şampiyon olduğu Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye 142 puanla 2'nci, Romanya ise 3'üncü olarak bitirdi
Büyükler Avrupa şampiyonaları tarihimizde 5'inci altın madalyayı kazanan Nesrin Baş (21), en genç şampiyon olarak dikkati çekti. Avrupa’da 5'inci altın madalyayı getiren Nesrin Baş olurken, diğer altın madalyaları ise Yasemin Adar Yiğit, Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu kazanmışlardı.
Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular:
Altın madalya: Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş.
Gümüş madalya: Evin Demirhan Yavuz.
Bronz madalya: Zeynep Yetgil.
Avrupa Şampiyonası'nı Tuba Demir, Elvira Kamaloğlu, Eda Tekin, Ebru Dağbaşı ve Kadriye Aksoy ise madalyasız tamamlayan milli sporcular oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.