FIAT'tan şubat kampanyası

FIAT'ın tamamen elektrikli mŞirketten yapılan açıklamaya göre, retro ve aynı zamanda çekici güncel tasarımı, teknolojik özellikleri ve keyifli sürüş dinamikleriyle öne çıkan FIAT'ın 500e modelinde, bu ay kampanya fırsatı bulunuyor.

FIAT, modern teknolojiyi estetik tasarımla birleştiren 500e modeliyle, hareket dolu bir yaşam tarzını benimseyenler için düzenlediği kampanyasında, 200 bin TL'ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Yapı Kredi Bankası'yla gerçekleştirilen işbirliğiyle, Fiat 500e sahip olmak isteyenler için cazip finansman seçenekleri bulunuyor. Kampanya kapsamında müşteriler, kredi avantajları yerine evde şarj kolaylığı sağlayan "AC 7,4 kW duvar tipi şarj istasyonu" veya "mod-2 şarj kablosu" gibi değerli hediyeleri de tercih edebiliyor.

Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan FIAT 500e, yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini ikonik tasarımla buluşturuyor. Dikkat çekici pek çok özelliğiyle sürücüsüne konfor sağlayan 500e, iç mekanın özgün, şık tasarımının yanı sıra bilgi-eğlence ve ses sistemleriyle yolculukları çok daha keyifli bir hale dönüştürüyor. Sınıfının en teknolojik otomobili FIAT 500e, yüzde 100 çevre dostu yolculuk deneyimini, ikinci seviye otonom sürüş destek sitemleriyle bütünleştiriyor.