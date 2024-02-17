Alınan bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet Yiğithan Uzunoğlu bıçakla ağır yaralandı. Uzunoğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
- Asayiş
Başkentte kavgada bıçaklı kavga
Ankara Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.