Başkentte kavgada bıçaklı kavga

Alınan bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet Yiğithan Uzunoğlu bıçakla ağır yaralandı. Uzunoğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.