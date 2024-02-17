Türkiye Kupasında Dörtlü Final

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla maçın başında farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Pota altında sert savunmayla rakibin sayı atmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24 sayı farkla (32-8) önde kapattı.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 33 sayıya (43-10) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet ise rakibin sert savunması karşısında ilk çeyrekte olduğu gibi skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-28 önde gitti.
Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, farkı bir ara 34 sayıya (84-50) kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, faullerden doğan serbest atışlar ve hızlı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko müsabakayı 99-68 kazandı.
Fenerbahçe Beko, 18 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.