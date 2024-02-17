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Kırıkkale'de sahte içki operasyonu

Kırıkkale'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu mask

Kırıkkale'de 395 litre sahte içki operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 395 litre kaçak/sahte alkol ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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17 Şub 2024 - 01:12 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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