Albaraka 2023'te ne kadar kar elde etti?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2023 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 151 arttırarak 3,43 milyar TL'ye yükseltti. Artan karlılık seviyesinin yanı sıra aktif kalitesini de güçlendiren banka, 2022 yıl sonunda yüzde 1,9 olan takipteki alacak oranını yüzde 1,7’ye düşürürken, özel karşılık oranını ise yüzde 88,7'den 95,2'ye çıkardı.

Bankanın ihtiyatlılık politikaları çerçevesinde, 3,41 milyar TL'si 2023 yılında ayrılmış olmak üzere, ayrılan toplam serbest karşılıkları ise 5,23 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka, 2023 yılında toplam nakdi kredi ve toplanan fonlarını 2022 yıl sonuna kıyasla sırasıyla yüzde 44,6 ve yüzde 43,6 arttırırken, Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisine uygun olarak, bilançosundaki Türk Lirası varlıklarının ağırlığını yükseltti ve toplam varlıklardaki TL payını, 2022 yıl sonuna göre yüzde 45'ten 53'e çıkardı.

- "Bilançomuz daha güçlü hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah, bankanın ortalama öz kaynak karlılığının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 21'den 32'ye yükseldiğini kaydederek, "2023, karlılığımızın arttığı ve bilançomuzun daha da güçlendiği bir yıl oldu. Sürdürülebilir karlılık ve büyüme vizyonumuz doğrultusunda, bankamızın kar üretim kapasitesi artmış, bilançomuz daha güçlü hale gelerek sermaye yeterlilik rasyomuz Aralık 2023 itibarıyla yüzde 17,3 olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Temsah, bu dönemde birliğin ve dayanışmanın devamının, güven, huzur ve barış atmosferinde uzun yıllar boyunca sürmesini içtenlikle arzuladığını, ülkenin ekonomik olarak ilerlemesi ve katılım finansın gelişimi için Albaraka Türk olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydeden Temsah, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Albaraka Türk'ün yıl içerisinde yapmış olduğu yeniliklerden bahseden Temsah, geçen yıl PTT ve Yapı Kredi ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde 8 bin 500'den fazla ATM üzerinden hizmet sunmaya başladıklarını, dijitalleşme stratejileri doğrultusunda geleneksel ürünlerini dijital kanallardan sunmak için çalışmalara hız verdiklerini bildirdi. Temsah, bu kapsamda ticari müşterilerin kullanımına sunulan dijital ürünlerden "Jet Finansman"ın yanı sıra sigortacılık ürünleri ve fon alım-satımı gibi sermaye piyasası işlemlerinin dijital kanallardan kullanımını müşterilerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

- "2023, başarılarımızı ödüllerle taçlandırdığımız bir yıl oldu"

2023 yılında kazandıkları ödüllere değinen Temsah, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı, yine başarılarımızı ödüllerle taçlandırdığımız bir yıl oldu. Türkiye'nin en güçlü ve değerli 100 markasını seçen uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl, önceki yıla kıyasla bir sıra yükselerek 51'inci sırada yer aldık. Ayrıca Şikayetvar tarafından 1,5 milyonu aşkın veri analizi kullanılarak yapılan 'Müşteri Deneyimi Endeksi' araştırmaları sonucunda, 8'inci A.C.E. Awards'ta katılım bankacılığı alanında 'Diamond' ödülüne layık görüldük. Finansal teknoloji alanında yaptığımız çalışmalar sonucunda dünya üzerindeki bankaların açık bankacılık platformlarını değerlendiren ve bağımsız bir platform olan INNOPAY'ın Q1/2023 raporunda dünyada fonksiyonel anlamda en yenilikçi API platformları arasında yer alırken, İngiltere merkezli Global Business Outlook tarafından, 2023 yılında bankacılık kategorisinde Türkiye'nin 'en inovatif API servis sağlayıcısı' seçildik. Bunun yanı sıra uzun yıllardır banka bünyesinde sürdürdüğümüz ve birçok prestijli eseri okuyucu ile buluşturduğumuz Albaraka Yayınları, 2022 Kamu Yayıncılığı Ödülü'nü almaya hak kazandı.”

Yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla kurdukları Albaraka Garaj ile girişim ekosistemindeki faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Temsah, "2023 yılında 6. düzenlenen Albaraka Garaj Ön Hızlandırma Programı'na 13 girişim katıldı. Düzenlediğimiz 'Demoday' etkinliği sonucunda 7 girişim ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Girişimcilerle işbirliği yaparak şirketlerini büyütmek ve sektöre önemli katkılarda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Albaraka Türk olarak, önceki deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında, hızlandırma programına katılan girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmayı ve girişim ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Katılım Bankaları arasında sürdürülebilirlik alanında öncü olduklarını ve son 10 yılda bu alanda çok ciddi mesafe kat ettiklerine işaret eden Temsah, şunları kaydetti:

"Bankamız, 2015 yılından bu yana Sıfır Atık Projesi'ne ve 2016 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) anlamlı katkılar sunmaya devam ediyor. 2019 yılında dahil edildiğimiz BİST Sürdürülebilirlik Endeksi için raporlama yapmakta olduğumuz Refinitiv'de değerleme notumuzu artırma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda uluslararası standartların yanı sıra ülkemizde 2023 yılında açıklanan ulusal standartlara uyum için de gerekli hazırlıklara başladık. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz, katılım bankaları arasındaki lider konumunu koruyarak, nihai hedefimiz olan 'net sıfır'a ulaşmamızı sağlayacak şekilde devam edecektir. Biz, bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz."