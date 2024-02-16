- Asayiş

DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ şüphelisi yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.K.I.I'yı kent merkezinde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

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16 Şub 2024 - 23:08 AA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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