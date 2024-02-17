T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/39 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Filistin caddesi 3 kapı numaralı Erdem Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında Gaziosmanpaşa Mahallesi, 5434 ada 7 parselde kayıtlı 443,00 m² yüzölçümlü 12/96 arsa paylı 1. Kat 1 nolu meskenin bulunduğu binanın kat irtifakına sahip olduğu betonarme ayrık nizam bodrum, zemin ve 3 normal kat olarak 1977 yılında inşa edildiği asansör ve otopark alanının bulunmadığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve iki balkondan oluştuğu ısınma doğalgaz kombi ve döküm radyatörlerle sağlandığı mutfak alanına dahil edilen balkon ve salon balkonu ile birlikte kullanım alanı 101,00 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 06/12/2023 TARİH 2023/509 ESAS 2023/1560 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.
Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. Filistin Cad. Erdem Apt. No:1/1 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 443,00 m2
Arsa Payı : 12/96
İmar Durumu : Var.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.