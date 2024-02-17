T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/39 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Filistin caddesi 3 kapı numaralı Erdem Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında Gaziosmanpaşa Mahallesi, 5434 ada 7 parselde kayıtlı 443,00 m² yüzölçümlü 12/96 arsa paylı 1. Kat 1 nolu meskenin bulunduğu binanın kat irtifakına sahip olduğu betonarme ayrık nizam bodrum, zemin ve 3 normal kat olarak 1977 yılında inşa edildiği asansör ve otopark alanının bulunmadığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve iki balkondan oluştuğu ısınma doğalgaz kombi ve döküm radyatörlerle sağlandığı mutfak alanına dahil edilen balkon ve salon balkonu ile birlikte kullanım alanı 101,00 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 06/12/2023 TARİH 2023/509 ESAS 2023/1560 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. Filistin Cad. Erdem Apt. No:1/1 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 443,00 m2

Arsa Payı : 12/96

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.