T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1177 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45146 Ada, 13 Parsel, 1 .KAT 15 NOLU BB
Adresi : Süvari Mahallesi 1705.Sokak No:1/15 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 916,00 m2
Arsa Payı : 41/916
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.325.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.