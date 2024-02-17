T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1177 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45146 Ada, 13 Parsel, 1 .KAT 15 NOLU BB

Adresi : Süvari Mahallesi 1705.Sokak No:1/15 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 916,00 m2

Arsa Payı : 41/916

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.325.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.