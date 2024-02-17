T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.55039025-2023/476-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 2023/476 esas 2023/638 karar sayılı 16/11/2023 tarihli karar ile TCK.nun 158/1-f.son, 62, 52/2 ve 53.maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve2.240,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Sadin ve Esma oğlu, 23/08/1994 Birecik doğumlu, Şanlıurfa-Birecik-Kurtuluş mah/köy nüfusuna kayıtlı Hummadey BİNGÖL'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, belirtilen surede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.