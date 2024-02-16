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İrfan Değirmenci sahada

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı Gazeteci İrfan Değirmenci, seçim çalışmalarına başladı.

İrfan Değirmenci sahada
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31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, adaylar seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Gazeteci İrfan Değirmenci, Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, Şili Meydanı'na defne fidanı dikti. 

İrfan Değirmenci o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bugün ÇANKAYA'da Şili Meydanı'na elimizdeki defne fidanını diktik. Tunalı Hilmi'den kent yürüyüşünü başlattık. Kucaklaştık, birbirimizi dinledik. Bize bakınca bankaya yatırılacak nakit para ya da kupon arazi görenler iyi dinleyin: Biz, seçim hakkı tanımadığınız köleleriniz değiliz. Biz Cumhuriyet'in seçme hakkına sahip yurttaşlarıyız" dedi

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16 Şub 2024 - 22:06 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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