İrfan Değirmenci sahada

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, adaylar seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Gazeteci İrfan Değirmenci, Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, Şili Meydanı'na defne fidanı dikti.
İrfan Değirmenci o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bugün ÇANKAYA'da Şili Meydanı'na elimizdeki defne fidanını diktik. Tunalı Hilmi'den kent yürüyüşünü başlattık. Kucaklaştık, birbirimizi dinledik. Bize bakınca bankaya yatırılacak nakit para ya da kupon arazi görenler iyi dinleyin: Biz, seçim hakkı tanımadığınız köleleriniz değiliz. Biz Cumhuriyet'in seçme hakkına sahip yurttaşlarıyız" dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.