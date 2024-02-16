İstanbul uzaydan nasıl gözüküyor?

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, İstanbul fotoğrafını "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul’u seyretmek...Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." sözleri ile paylaştı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.