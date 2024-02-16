Yürüyen merdivene sıkıştı, hayatını kaybetti

Olay, saat 16.47 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana geldi. Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isterken yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle bir işçi mekanizma arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yürüyen merdivenlerde sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda bugün saat 16.47'de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz" denildi.