Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X hesabından yaptığı paylaşımda, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun." sözleri ile açıkladı.
- Sağlık
Sağlık personeli alımları başlıyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.