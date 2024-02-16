Sağlık personeli alımları başlıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X hesabından yaptığı paylaşımda, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun." sözleri ile açıkladı.