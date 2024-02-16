Ahmet Kaya'nın ağabeyi hayatını kaybetti

Gazeteci Zeynel Lüle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaya'nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya'nın hayatını kaybettiğini üzüntü ile açıkladı.

Lüle'nin yaptığı paylaşım şu şekilde; "Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoş çakal güzel insan."

Kaya'nın cenazesi, 17 Şubat Cumartesi günü Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.