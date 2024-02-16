Cafer Külahlıoğlu

Mamak'ın çok sorunu olduğunu savunan Şahin "Aradaki farkı çok kapattık. Mamak'ta 25 yıldır CHP ve sosyal demokratlar iktidar olamadı. Ben aday olduktan sonra parti rozetimi de çıkarttım. Bütün siyasi partilere oy veren seçmenin oyuna talibim.” dedi

Kentsel dönüşümün acı bir sorun olduğunu belirten Şahin "Gökçek döneminde kentsel dönüşüm projesi güzel bir projeydi ama uygulamada yanlışlık vardı. Halk için olan bir projeyi hangi partinin yaptığının çok önemi yok. Biz; ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmek ve gelecek kuşaklara daha güvenli ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere konuyla ilgili yerlerle istişare ederek gerçekleştireceğimiz tüm kentsel dönüşüm ve barınma hakkı çalışmalarımızda hepimizin güvenli, sağlıklı sürdürülebilir konutlara erişimini hedefliyoruz" diye konuştu.

MAMAK’I MAMAK HALKIYLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Mamak’ı ben değil Mamak Halkıyla birlikte yöneteceğiz diyen Veli Gündüz Şahin “Esnafın, işçinin, emeklinin, şoförün, ev kadınlarının, annelerin öğrencilerimizin ve tüm Mamaklı hemşehrilerimizin yanındayım. Mamak’ı birlikte kalkındıracağız” dedi.

Mamak'ın bir sanayi bölgesine de ihtiyaç duyduğunu aktaran Şahin, Mamak'ta oturan gençlerin "Mamak'ta oturuyorum" demeye çekindiklerini ifade ederek "Sabah Mamak'ta işçiler işe gider, akşam eve yatmaya gelirler. Mamak otel gibi… Mamak'a üniversite de lazım. Bunu yapmak bizim görevimiz değil ama arsalar üretildiğinde, üniversiteler geldiğinde, yeni yurtlar da oluşacak. Biz de buna yardımcı olacağız." sözlerine yer verdi.

SOKAK HAYVANLARI SORUNU



Sokak hayvanlarına ayrı bir parantez açan Şahin "Size söz veriyorum. En öncelikli projemiz şu:" Türkiye'ye örnek bir hayvan barınağı yapacağım. Sokak hayvanlarını unutmamak gerekir. Onlar da can. Bunun yanı sıra hayvan mezarlığı şart. Bunu da yapacağız." dedi

HER PARTİDEN OY ALABİLECEK KARDEŞİNİZİM



Şahin, Eski CHP'li Hüseyin Bayındır'ın İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkanlığı'na aday olmasını ise şu sözlerle değerlendirdi: "O, Sayın Bayındır’ın tercihidir ama halkın bakış açısı farklı. Tabanda bir ittifak var. Bu, diğer partilerle oluştu. Şahsım adıma konuşuyorum: “Her partiden oy alabilecek bir kardeşinizim”. Sayın Bayındır'a saygı duyuyorum. Kendi tercihidir, başarılar diliyorum."

Şahin, yerel basın için ilgili olarak ise şunları söyledi: "Bölgenin yerel medya mensupları bizi daha iyi tanır... Yerel medya bize daha yakın. Yerel medya ilçe yönetimini daha iyi tanır ve tanıtır. Yerel medyaya destek olacağız"

LİYAKATLİ KADROLARLA ÇALIŞACAĞIZ



Yerel seçimlerin beka meselesi olmadığını, “hizmet meselesi” olduğunu vurgulayan Şahin, Mamak Belediyesi'ni kazanmaları durumunda işçilerin işine son vermeyeceklerini ve liyakatli kadrolara çalışacaklarını vurguladı.