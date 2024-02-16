Tales Matematik Müzesi'ne gittiniz mi?

Ankara'nın Mamak ilçesinin Çağlayan Mahallesinde hizmete açılan Tales Matematik Müzesi'nde her yaşa uygun interaktif deneyimler, zeka oyunları, bulmacalar ve matematiğin gizemleri sizi bekliyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ NEDİR?

Matematik Müzesi olarak biz, hayal gücü yardımıyla matematiksel algıyı arttırıcı eğitim vererek ilköğretim 3. sınıf ve üzeri her bireye hitap ediyoruz. Müzede ilköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun istasyonlarımız matematiği soyuttan somuta taşımaya yardımcı olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretim müfredatından yola çıkarak; olasılıktan Pascal üçgenine, seri açılımlardan ardışık sayıların toplamına, parabolden asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden silindir-yarıçap ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işlemi mantığına kadar birçok istasyon bu kapsamda yer almaktadır.

Müzede ayrıca, günlük hayattaki matematiğe ilgi çeken, Altın Oran’dan Dört Renk Problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar Şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara örnekleri gösteren materyaller de mevcuttur. Müze gezi turlarımız ise, uzman matematik eğitmenleri ile rehberli turlar ile gerçekleşmektedir.

İlköğretim grubunun atölye çalışması ile eğlenerek öğrenmesi ortalama 30-40 dakika arası bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Bu zaman diliminde ziyaretçi olarak ağırladığımız öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde matematiğe dokunabilmekte ve matematiği soyuttan somuta taşıyabilmektedir.