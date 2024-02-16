Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ordu'da vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden miting ile ilgili paylaşım yaptı. Uraloğlu, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ordulu vatandaşlarımızla buluştuk. Milletimize hizmet edip memleketimize eser kazandırma yolunda başlattığımız Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü Ordu ile hızlandıracağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Mehmet Hilmi Güler ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adaylarımıza başarılar diliyorum.

Ordu Bilir, Gerçek Belediyecilik AK Parti’dir…"