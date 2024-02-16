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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! mask

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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16 Şub 2024 - 16:16 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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