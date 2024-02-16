Kadın Girişimci Akademisi'ne başvurular açıldı

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimlerinin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Diyarbakır Ticaret Borsası ile Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle 6 Mart'ta başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Diyarbakır Ticaret Borsası Eğitim Salonu'nda hem fiziki hem de online olarak verilecek eğitimlerde, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

6 – 29 Mart arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Diyarbakırlı kadın girişimciler 3 Mart'a kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapabiliyor.