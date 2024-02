CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Yozgat'ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal belediyecilik anlayışında şeffaflık ve hesap verebilirlik çok değerlidir." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan Nazlıaka, Bahadın Belediye Başkanı adayı Meral Çıtak'ın, CHP'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğini ve sağ elin yaptığını sol el görmeyecek mantığıyla yöneteceğini ifade etti.

Nazlıaka, Meral Çıtak'ın, Bahadın Belediyesini şeffaf, hesap verebilir bir şekilde yöneteceğini, hesap veremeyeceği hiçbir şey yapmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal belediyecilik anlayışında şeffaflık ve hesap verebilirlik çok değerlidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da seçildiğinde ilk ihaleyi canlı yayınladı ve 363 bin kişi canlı izledi. Mansur başkan, ihtiyacı olan 30 binden fazla emekliye düzenli olarak her ay ödenek gönderiyor, aylık doğal gaz ve her ay bir kilo et imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bugün emeklilerimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. En düşük emekli maaşı en azından bir asgari ücret olsun. Bunun için de emeklilerimiz adına mücadele ediyoruz. Umarız bunu da bir gün hayata geçirteceğiz."

Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların zor durumda olduğunu aktaran Nazlıaka, şöyle devam etti:

"İşte o yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını daha fazla seçim bölgesine dikeceğiz. İşte o yüzden bu yerel seçimler ülkemizin de kaderinin değiştiği bir sürecin önemli bir evresini oluşturacak. İşte o yüzden özellikle ayrımcılığın arttığı, 'benden olan, olmayan' anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde biz herkesi kucaklayanlar olacağız. Biz, siyasetin birleştirici ve iyileştirici gücüne inananlarız. Siyasetin ayrıştırıcı halini reddedenleriz. İşte bu noktada kadın adaylarımızı özel olarak destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın birleştiricidir, üretkendir, dayanışmacıdır, bir sorun varsa kadın uzlaşmacıdır, o sorunu çözendir."

Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Programa, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer katıldı.