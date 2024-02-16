EMEKLİLERE GÜZEL HABER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı açıklamada emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitaben yaptığı konuşmada "Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok." dedi

"Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.