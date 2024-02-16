Doğal gaz kaçağından hastaneye kaldırıldılar

Konya merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı oluştu. Binadaki 5 kişi, sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz şirketinin ekipleri yönlendirildi. Gazdan etkilenenler, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.