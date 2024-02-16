Konya merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı oluştu. Binadaki 5 kişi, sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz şirketinin ekipleri yönlendirildi. Gazdan etkilenenler, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
- Yaşam
Doğal gaz kaçağından hastaneye kaldırıldılar
Konya'da, beş kişi doğal gaz kaçağından etkilendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.