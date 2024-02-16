Bakan Ersoy, mevkidaşı ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda Bakan Ahmed Al Khateeb ile bir araya geldi. Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye - Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuk ülkenin Turizm Bakanı Sayın Ahmed Al Khateeb ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımla ülkelerimiz arasındaki turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk.
Suudi Arabistan’da Türk turistlerin ilgisini çekebilecek projelerin hayata geçirilmesini ve tarihî Türk yapılarının layıkıyla turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.