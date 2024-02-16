"Ankara'nın trafik sorunu Havaray ile çözülür"

Abbas SATIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına bağımsız aday olarak katılan Murat Güztoklusu, Başkent’te her geçen gün artan ve çile haline gelen trafik sorununu çözmek için “ Havaray Projesi”nin hayat geçirilmesini önerdi.

Havaray Projesini ilk kez 1999 yerel seçimlerde DSP Çankaya Belediye Başkan adayı olduğu dönemde seçim beyannamesinde Çankayalılara sunduğunu söyleyen Murat Güztoklusu, “Bu proje daha sonra diğer illerde gündeme geldi. Hatta bu projeyi ilk uygulayan da Melih Gökçek oldu. 1999 yerel seçimleri yeniden kazanan Melih Gökçek, Yenimahalle - Şentepe teleferik sistemini hayata geçirdi. Şentepe’nin Yenimahalle Metro İstasyonuna bağlanmasıyla Kızılay ve diğer bölgelere ulaşımı rahatlamış oldu.” dedi.

ANKARA İÇİN EN DOĞRUSU

“Yeni Ankara Programı- A-Biliriz” Ankara İçin En Doğrusu Murat Güzloklusu” sloganıyla seçim çalışmalarını hızlandıran Murat Güztoklusu, belediye başkanlarının insan odaklı projeler üretmesi gerektiğini, daha önce Çankaya Belediyesinde görevli olduğu dönemlerde Çankaya Belediyesinin iştiraki olan Halk Projesi’ni ve Türkiye’de ilk kez KAYK Projesi’ni (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) hayat geçirdiklerini söyledi.

Ankara’nın bugün en büyük sorununun trafik olduğu söyleyen Murat Güztoklusu “Ankara’da ilk etapta havaray projesi hayat geçirilmesi gerekir. Yeraltına kazarak metro yapımı elbette önemli, ancak bazı bölgelere hafif raylı sistem getirilebilir. Bunu Avrupa’nın bir çok kentlerinde görebiliyoruz. Metronun yanında hafif raylı sistem trafiği rahatlatabilir.” dedi.

YEŞİL ALAN DARALIYOR

Belediyelerin kentsel dönüşüm adı altında yaptığı çalışmaların kentlerde betonlaşmayı arttırmaktan başka bir şey olmadığını belirten Murat Güztoklusu, bu çalışmalar yeşil alanları giderek daralttığını söyledi. Murat Güztoklusu “Yeşil alanları genişlettiğini ileri sürenler Millet Bahçeleri örneğini veriyorlar. Maalesef yeşil alanlar konusunda çok iddialı rakamlar veriliyor ama Atatürk Orman Çiftliği’nin başına gelenleri biliyorsunuz, binlerce ağaç kestiler.” diye konuştu.