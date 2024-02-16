Bakan Göktaş'tan talimat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun, tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğuna yönelik haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Arzu Sınıroğlu'nun evinin tadilatına yönelik çalışmalara başlandı.
Kızıyla yaşayan Sınıroğlu'nun, Bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için gerekli mesleki çalışmanın da başlatıldığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.