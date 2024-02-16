- Yaşam

Bakan Göktaş'tan talimat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evi için talimat verdi.

Bakan Göktaş'tan talimat mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun, tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğuna yönelik haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Arzu Sınıroğlu'nun evinin tadilatına yönelik çalışmalara başlandı.

Kızıyla yaşayan Sınıroğlu'nun, Bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için gerekli mesleki çalışmanın da başlatıldığı öğrenildi.

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16 Şub 2024 - 14:33 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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