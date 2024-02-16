Başkent'te yollar ulaşıma kapanacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat'ta CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısı nedeniyle saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Talatpaşa Bulvarından Cumhuriyet Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.
İhtiyaç olması halinde Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç) trafiğe kapatılacak.
Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.