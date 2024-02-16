Akıllı tahtalar başarıyı artırıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından, UNESCO tarafından yayımlanan eğitimde teknoloji konulu Küresel Eğitimi İzleme 2023 (Global Education Monitoring) Raporu'nun Türkiye bölümüne ilişkin veri analizleri tamamlandı.

MEB tarafından yayımlanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), UNESCO tarafından yayımlanan eğitimde teknoloji konulu Küresel Eğitimi İzleme 2023 (Global Education Monitoring) Raporu'nun Türkiye bölümüne ilişkin veri analizleri tamamlandı. Raporda, akıllı tahta gibi dijital eğitim araçlarının öğrencilerin özellikle fen derslerindeki başarısını artırdığı ortaya kondu.

UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu'nda, dijital teknolojinin eğitim ve öğretimde birçok değişikliğe yol açtığı vurgulandı ve dijital eğitim maliyetleri ile dijital teknolojiden mahrum kalan ülkelere yer verildi.

Raporda, Türkiye'de eğitim alanında olumlu sonuçların, 2010'da gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,8'ini oluşturan kamu eğitim harcamalarının 2019 yılında yüzde 4,4'e yükselmesiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

MEB tarafından 2011'den bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 570 binden fazla sınıfta kullanılmaya başlanan akıllı tahtaların etkilerine de yer verilen raporda, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre, fen derslerinde akıllı tahtalar aracılığıyla simülasyon deneyimi olan 8. sınıf öğrencilerinin başarılarının 2007-2015 yılları arasında yüzde 12 arttığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'deki 8. sınıf öğrencilerinin yarısından fazlasının simülasyon deneyimine sahip olduğu aktarıldı.

Raporda, Türkiye'nin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi çerçevesindeki mühendislik konularını ilk ve ortaöğretimden itibaren eğitim sistemine dahil ettiği de vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin ilkokulda matematik yeterliliği konusunda yüzde 3,3 ilerleme kaydetmesi de olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi."