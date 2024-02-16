- Yaşam

SEYMEN SELAMİ BAŞER HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şubesi Başkanı Selami Başer’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SEYMEN SELAMİ BAŞER HAYATINI KAYBETTİ mask

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer beyin kanamsı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Kulübü Derneği’nin TSM Koros’nun kurucusu olan Selami Başer, beyin embolisi ile hastaneye kaldırılmıştı. 67 yaşında vefat eden Selami Başer, Cumartesi günü Ayaş’ta  öğle namazından sonra Ayaş Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Kulübü Derneği’nde genç seymenlerin yetişmesinde büyük katkılar sağlayan Selami Başeri’in ölümü dernek üyeleri ve dostları arasında büyük üzüntü yarattı. SONSÖZ İnternet Haber Sitesi olarak  Selami Başer’e Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dileriz.

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16 Şub 2024 - 14:07 Ankara- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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