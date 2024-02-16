SEYMEN SELAMİ BAŞER HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer beyin kanamsı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Kulübü Derneği’nin TSM Koros’nun kurucusu olan Selami Başer, beyin embolisi ile hastaneye kaldırılmıştı. 67 yaşında vefat eden Selami Başer, Cumartesi günü Ayaş’ta öğle namazından sonra Ayaş Mezarlığında toprağa verilecek.
Ankara Kulübü Derneği’nde genç seymenlerin yetişmesinde büyük katkılar sağlayan Selami Başeri’in ölümü dernek üyeleri ve dostları arasında büyük üzüntü yarattı. SONSÖZ İnternet Haber Sitesi olarak Selami Başer’e Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.