Turgut Altınok, Siteler esnafıyla buluştu

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Siteler'deki bir restoranda esnafla bir araya geldi.