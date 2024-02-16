Genç aday adayı dikkat çekiyor

Bayram YENER

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerinde Ankara ili – Keçiören Belediye meclis üyesi aday adaylığı için Ali Baran Fayık’ın adaylığı dikkat çekmeye devam ediyor…

Ülke genelinde olduğu gibi Keçiören’de aday adaylarını ve teşkilatlarını gençlerden oluşturan CHP’de yerel seçimlerde yarışacak aday adaylarının gençlerden oluşması önem kazanmaya başladı.

Ankara’da uzun yıllardır partisinin birçok kademesinde görev yapan Ali Baran Fayık geçtiğimiz ay, CHP’den Keçiören Belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Ali Baran Fayık, seçim maratonunun başladığını hatırlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları olarak bu maratonda gençliğinden aldığı enerji ile Keçiören Belediye Meclis Üyeliğine Aday adayı olduğunu söyledi. Bir çift mavi gözün ışığında, Cumhuriyetin temel direği olarak meşalemizi Keçiören’de yakıyoruz. Sonsöz olarak Adımız bir, Yolumuz bir, Çizgimiz bir diyoruz. Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılında Baba ocağında, bize öğretilen öğretilerle çıktığım bu yolda, daha aydınlık, daha çağdaş bir Keçiören için Meclis üyesi aday adayı oldum” dedi.

GENÇLER OLMAZSA OLMAZ

Açıklamasında sadece kendisinin değil öğrencinin, genç çalışanın, genç işsizin, genç esnafın ve bütün gençliğin adayı olduğuna vurgu yapan Keçiören meclis üyesi aday adayı Ali Baran Fayık; “Biz ‘gençliğin sorunlarının yerelde çözülmesi gerektiğine olan inancımızla’ bu göreve talibiz. Yerel yönetimlerde adaleti sağlamak için bu göreve talibiz. Kıymetli parti ve aile büyüklerimizden edineceğimiz tecrübelerle bu sorunların üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Partiyi gençleştirmek isteyen ‘Gençler Olmazsa Olmaz’ diyen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“31 Mart seçimleri için iddialı konuşan Fayık, CHP olarak Keçiören’de seçimleri kazanacaklarını” söyledi.

ALİ BARAN FAYIK KİMDİR?

Ali Baran Fayık, Türk gazeteci, yazar olarak adını duyurmuş bir isimdir. Aynı zamanda siyaset ve akademi anlamında da çalışmalarını sürdürmektedir. Aslen Anne tarafından Çorum Alaca Yeniceköylü, Baba tarafından ise Tunceli’nin Mazgirt İlçesine bağlı Darıkentlidir.

Ali Baran Fayık, 1990 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Keçiören’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul’da bulunan Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi ‘Gazetecilik’ bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tezli olarak ‘Gazetecilik’ bölümünde yapmıştır. Yüksek lisans tezini ‘Yerel Yönetimler ve Yerel Basın arasındaki haber ilişkisi: Ankara ili bağlamında bir analiz’ konusunda yapmıştır. Şu anda ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ‘Gazetecilik’ alanında doktora eğitimi alarak akademik kariyerini sürdürmektedir.

Ali Baran Fayık, Sonsöz Gazetesi’nde gazeteci olarak görev yapmaktadır. Aktif gazetecilikle sınırlı kalmayarak siyasi alanda da kendini geliştirmiştir ve siyasi danışmanlık da yapmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Tunceli Pertek’ten Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Rıza Yönç’ün basın danışmanlığını, 2019 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç’ın Basın Danışmanlığını, Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili ve CHP Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm’ün danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Genç Medyacılar Derneği’nin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Ali Baran Fayık, yaptığı kent haberlerinden dolayı aldığı ödüllerin yanı sıra ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde Şehir Plancıları Odası tarafından ‘Kent Planlama Basın 2023’ ödülüne layık görülmüştür. Diğer alanlarda ise yaptığı birçok başarılı haberleri vardır.

Yazarlıkla da ilgilenen Ali Baran Fayık, Yüksek Lisansta çalıştığı konu olan “Yerel Yönetimler ve Yerel Basın İlişkisi Arasındaki Haber İlişkisini” kitap haline getirmiştir. Bu kitap, Ankara İli’ni örnek alarak yerel yönetimler ile yerel basın arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Kitabını kaleminden ödün vermeyen, her türlü zorlukla mücadele eden basın emekçilerine armağan etmiştir.