Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, pazar günü oynanacak Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet elde ettiğini söyleyen Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güveninin tam olduğunu, galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, takımın önünde zorlu maçlar olduğunu ve yoğun tempoyla galibiyet için çalıştığını söyledi. Takımın puanlar alarak yola devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Takımın en büyük desteğinin taraftar olduğunu ve daha çok destek beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. Önümüzdeki maçlarda dolu statta oynamak istiyoruz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.