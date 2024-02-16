Şile'de feci kaza

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL (DHA)
Kaza sabah saatlerinde Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HPB 600 plakalı minibüs, Şile istikametine seyir halindeyken Kömürcüoda mevkiinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralınırken 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ömerli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.