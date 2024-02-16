Geleneksel oyunlar geri mi dönüyor?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile okul bahçelerinde geleneksel oyunlara göre düzenleme yapıldığını açıkladı. Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geleneksel oyunlarımız okul bahçelerinde canlanıyor!

Okul bahçeleri, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzaklaştıkları, arkadaşlık bağlarını güçlendirdikleri birer ortam olarak yeniden düzenleniyor. Geleneksel oyunlarımızla okul bahçeleri eğlence dolu renkli alanlar hâline geliyor.

Oynayarak öğrenin, bol bol eğlenin çocuklar..."