Geleneksel oyunlar geri mi dönüyor?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile okul bahçelerinde geleneksel oyunlara göre düzenleme yapıldığını açıkladı. Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geleneksel oyunlarımız okul bahçelerinde canlanıyor!
Okul bahçeleri, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzaklaştıkları, arkadaşlık bağlarını güçlendirdikleri birer ortam olarak yeniden düzenleniyor. Geleneksel oyunlarımızla okul bahçeleri eğlence dolu renkli alanlar hâline geliyor.
Oynayarak öğrenin, bol bol eğlenin çocuklar..."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.