Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı. Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak. Busenaz Sürmeneli’ye “Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin” diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz."
- Spor
Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor’dan ayrılan dünya ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattığını açıklarken, "Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.