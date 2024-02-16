- Asayiş

Konya'da sahte içki operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı

Konya'da sahte içki operasyonu mask

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Nasreddin Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda satışa hazır şişelerde içki ele geçirildi, H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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16 Şub 2024 - 12:48 AA Konya/ Akşehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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