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Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir arada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluştu.

Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir arada mask

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'ndaki "Gençlik Aşkıyla Kayseri" programına katılan Büyükkılıç, burada gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine günün koşullarına uygun kütüphane kazandıracaklarını aktardı.

Gençlere yönelik destek ve sosyal hizmetler hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "Bizler sizin için varız. Biz size sevdalıyız, sizleri seviyoruz, sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

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16 Şub 2024 - 12:19 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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