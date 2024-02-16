Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir arada

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'ndaki "Gençlik Aşkıyla Kayseri" programına katılan Büyükkılıç, burada gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine günün koşullarına uygun kütüphane kazandıracaklarını aktardı.
Gençlere yönelik destek ve sosyal hizmetler hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "Bizler sizin için varız. Biz size sevdalıyız, sizleri seviyoruz, sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Programa, AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.