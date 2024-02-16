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Uyuşturucu satanlara ceza

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla ayrı dosyalarda yargılanan 2 şüpheli, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu satanlara ceza mask

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık T.N. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan T.N, suçlamaları reddederek, aracında bulunan uyuşturucu maddeyi kullanma amaçlı bulundurduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık T.N'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede, aynı suçtan başka bir dosyadan tutuklu yargılanan sanık Ü.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Satıcı olmadığını, üstünde yakalanan uyuşturucuyu kullanma amaçlı bulundurduğunu iddia eden Ü.Ç, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ü.Ç'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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16 Şub 2024 - 12:17 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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