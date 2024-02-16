İBB tarihinde bir ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden 'Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamayı paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’u 25 yıl yönetenler yapmadılar, biz yaptık. İBB tarihinde bir ilki gerçekleştirerek açtığımız kreşler sayesinde, yavrularımızın büyük bir adaletsizliğe maruz kalmalarına engel olduk, olmaya devam ediyoruz."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.