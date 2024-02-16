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İBB tarihinde bir ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İBB tarihinde bir ilk!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden 'Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamayı paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’u 25 yıl yönetenler yapmadılar, biz yaptık. İBB tarihinde bir ilki gerçekleştirerek açtığımız kreşler sayesinde, yavrularımızın büyük bir adaletsizliğe maruz kalmalarına engel olduk, olmaya devam ediyoruz."

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16 Şub 2024 - 11:56 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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